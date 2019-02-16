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Тимошенко домовляється з МВФ з приводу зниження ціни на газ

Тимошенко домовляється з МВФ з приводу зниження ціни на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Новий президент зуміє переконати Міжнародний валютний фонд, що Україна потребує нової програми фінансування, яка враховуватиме зниження ціни на газ для населення. Про це Юлія Тимошенко заявила під час Українського ланчу в межах Мюнхенського безпекового форуму, передає УНН з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Покладіться на наше мистецтво переговорів з Міжнародним валютним фондом. Ми будемо разом, але будемо в правильних межах співпраці в Україні. І нинішні економічні показники, я думаю, також будуть підставою для того, щоб МВФ замислився над новою програмою для України з новим президентом і новим урядом", – заявила лідер "Батьківщини" перед зустріччю із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Юлія Тимошенко наголосила, що співпраця із МВФ є для України надзвичайно важливою. Її необхідно продовжувати, але на умовах, які не шкодитимуть інтересам українців. Саме тому Голова партії бажає обговорити майбутню спільну роботу із найбільшим закордонним донором Києва ще до виборів, аби на втрачати на це час по їх завершенні.

"Але я водночас не дозволю нікому брати ціни на газ монопольні, неринкові, які затверджені не ринком, а урядом, які мають 300% рентабельності. В той час, коли українці мають сьогодні середню заробітну плату 300 доларів на місяць і середню пенсію десь на рівні 65 доларів на місяць. І тому все буде збалансовано, галузь газова буде абсолютно прибутковою, навіть в цьому не сумнівайтеся", – запевнила кандидат у Президенти.

Юлія Тимошенко зазначила, що її команда через півроку після перемоги на президентських виборах планує виграти і парламентські. А тому вона ніколи б не гарантувала дворазове зниження тарифів, якби точно не мала механізму, як це можна зробити.

"Жодного зобов’язання, яке я не змогла би виконати в ці півроку, у вікно можливостей, я як досвідчений політик на себе брати не буду", – підсумувала Голова партії.

Українські Національні Новини

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