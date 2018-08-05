Временно поверенного России в США вызвали в Госдеп

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала дипломат.



Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вмешивается в дела США, однако так делают и другие страны.



Напомним, американские сенаторы хотят получить отчет от госсекретаря США по “военным преступлениям и преступлениям против человечности”, которые российская армия и правительственные силы могли совершить в Сирии. Соответствующие положения содержатся в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, который был предоставлен СМИ в пятницу источником в аппарате Конгресса.