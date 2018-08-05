Временно поверенного России в США вызвали в Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 5 серпня. УНН. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в связи с якобы агрессивной пропагандой РФ в соцсетях раскола и насилия. По информации ТАСС, об этом сообщила в воскресенье в Twitter руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Хезер Науэрт, передает УНН.
"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала дипломат.
Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вмешивается в дела США, однако так делают и другие страны.
Напомним, американские сенаторы хотят получить отчет от госсекретаря США по “военным преступлениям и преступлениям против человечности”, которые российская армия и правительственные силы могли совершить в Сирии. Соответствующие положения содержатся в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, который был предоставлен СМИ в пятницу источником в аппарате Конгресса.