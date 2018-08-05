Тимчасово повіреного Росії в США викликали в Держдеп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл викликав тимчасового повіреного у справах Росії в США Дмитра Жирнова в зв'язку з нібито агресивної пропагандою РФ в соцмережах розколу і насильства. За інформацією ТАСС, про це повідомила в неділю в Twitter керівник прес-служби зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Хезер Науерт, передає УНН.
"Помічник держсекретаря Мітчелл викликав тимчасового повіреного у справах Росії Жирнова, щоб отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи в соціальних мережах для пропаганди насильства і розколу в США. Ми не потерпимо цього агресивного втручання", - написала дипломат.
Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втручається в справи США, проте так роблять і інші країни.
Нагадаємо, американські сенатори хочуть отримати звіт від держсекретаря США щодо "воєнних злочинів і злочинів проти людяності", які російська армія і урядові сили могли зробити в Сирії. Відповідні положення містяться в тексті законопроекту про різке посилення американських санкцій щодо Росії, який був наданий ЗМІ в п'ятницю джерелом в апараті Конгресу.