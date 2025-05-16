TikTok вводит медитацию для подростков после 22:00 - СМИ

TikTok будет прерывать ленту новостей подростков медитацией с руководством после 22:00. Платформа тестировала функцию с напоминанием об "отдыхе", но теперь она будет показывать уведомление с медитацией с руководством по умолчанию всем пользователям младше 18 лет, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Первоначально напоминание TikTok о том, что нужно отдохнуть, воспроизводило только успокаивающую музыку, чтобы напомнить подросткам о необходимости отдохнуть от приложения в ночное время. Оно также показывалось только подросткам младше 16 лет. Но теперь напоминания также будут включать медитацию и будут доступны взрослым, которые включат "Часы сна" на странице настроек экранного времени.

Во время тестирования функции медитации TikTok сообщает, что 98 процентов пользователей младше 16 лет оставили ее включенной после того, как попробовали ее в первый раз. Подростки могут игнорировать первоначальное напоминание в 22:00, но позже приложение отобразит еще одно полноэкранное напоминание, которое будет сложнее игнорировать.

У TikTok есть время до 19 июня, чтобы отказаться от своих операций в США или столкнуться с запретом, но это не помешало ему попытаться решить проблемы безопасности, отмечает издание.

В марте TikTok также запустил инструмент Time Away, который родители или опекуны могут использовать, чтобы запретить своему ребенку доступ к приложению в определенное время.

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