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TikTok вводить медитацію для підлітків після 22:00 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 608 перегляди

TikTok пропонуватиме підліткам медитацію з керівництвом після 22:00. Це оновлення, спрямоване на покращення сну, включає повноекранні нагадування.

TikTok вводить медитацію для підлітків після 22:00 - ЗМІ

TikTok перериватиме стрічку новин підлітків медитацією з керівництвом після 22:00. Платформа тестувала функцію з нагадуванням про "відпочинок", але тепер вона показуватиме сповіщення з медитацією з керівництвом за замовчуванням усім користувачам молодше 18 років, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Спочатку нагадування TikTok про те, що потрібно відпочити, відтворювало тільки заспокійливу музику, щоб нагадати підліткам про необхідність відпочити від програми в нічний час. Воно також показувалося тільки підліткам молодше 16 років. Але тепер нагадування також включатимуть медитацію і будуть доступні дорослим, які включать "Години сну" на сторінці налаштувань екранного часу.

Під час тестування функції медитації TikTok повідомляє, що 98 відсотків користувачів молодше 16 років залишили її включеною після того, як спробували її в перший раз. Підлітки можуть ігнорувати початкове нагадування о 22:00, але пізніше програма відобразить ще одне повноекранне нагадування, яке буде складніше ігнорувати.

У TikTok є час до 19 червня, щоб відмовитися від своїх операцій в США або зіткнутися із забороною, але це не завадило йому спробувати вирішити проблеми безпеки, відзначає видання.

У березні TikTok також запустив інструмент Time Away, який батьки або опікуни можуть використовувати, щоб заборонити своїй дитині доступ до програми в певний час.

Трамп продовжив роботу TikTok ще на 75 днів04.04.2025, 21:25 • 12061 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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