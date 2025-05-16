TikTok вводить медитацію для підлітків після 22:00 - ЗМІ

TikTok перериватиме стрічку новин підлітків медитацією з керівництвом після 22:00. Платформа тестувала функцію з нагадуванням про "відпочинок", але тепер вона показуватиме сповіщення з медитацією з керівництвом за замовчуванням усім користувачам молодше 18 років, повідомляє The Verge, пише УНН.

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Спочатку нагадування TikTok про те, що потрібно відпочити, відтворювало тільки заспокійливу музику, щоб нагадати підліткам про необхідність відпочити від програми в нічний час. Воно також показувалося тільки підліткам молодше 16 років. Але тепер нагадування також включатимуть медитацію і будуть доступні дорослим, які включать "Години сну" на сторінці налаштувань екранного часу.

Під час тестування функції медитації TikTok повідомляє, що 98 відсотків користувачів молодше 16 років залишили її включеною після того, як спробували її в перший раз. Підлітки можуть ігнорувати початкове нагадування о 22:00, але пізніше програма відобразить ще одне повноекранне нагадування, яке буде складніше ігнорувати.

У TikTok є час до 19 червня, щоб відмовитися від своїх операцій в США або зіткнутися із забороною, але це не завадило йому спробувати вирішити проблеми безпеки, відзначає видання.

У березні TikTok також запустив інструмент Time Away, який батьки або опікуни можуть використовувати, щоб заборонити своїй дитині доступ до програми в певний час.

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