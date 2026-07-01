TikTok планирует сократить 300 сотрудников в европейском центре в Дублине

TikTok рассматривает возможность сокращения около 300 рабочих мест в своем европейском центре в Дублине после аналогичной по масштабу волны увольнений в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно электронному письму сотрудникам, разосланному в среду и изученному Bloomberg, технологическая компания, принадлежащая ByteDance Ltd., может реструктурировать команду по обработке данных и операций в области искусственного интеллекта в стране и объединить деятельность по обеспечению качества в других региональных центрах.

Представитель TikTok заявил, что некоторым сотрудникам, находящимся под угрозой увольнения, будут предложены другие должности, а предлагаемая реструктуризация также создаст новые должности, что приведет к общему сокращению штата примерно на 300 человек.

"Мы изучаем возможность реорганизации для укрепления нашей глобальной операционной модели доверия и безопасности, включая предложения по развитию методов работы, чтобы обеспечить масштабируемость и гибкость команд", — говорится в заявлении представителя.

В марте 2025 года TikTok сообщил правительству Ирландии о планах сократить около 300 сотрудников в Дублине, что составляет примерно 10% от общей численности персонала, как сообщала тогда газета Irish Times. Дублин является центром операций TikTok по обеспечению доверия и безопасности, включая модерацию контента и защиту данных.

Дублин, являющийся крупным европейским центром для иностранных технологических компаний, включая TikTok, Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., в последние годы сильно пострадал от сокращений персонала на фоне того, как компании проводят реструктуризацию, отдавая приоритет инвестициям в искусственный интеллект. Это стало причиной очередной волны сокращений в Meta, затронувшей 20% ирландских сотрудников, что выше среднемирового показателя в 10%.

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