Тетерук рассказал как "Народной фронт" будет голосовать за криптовалюту

По его словам, очень важно, чтобы Нацбанк профессионально оценил перспективы криптовалюты в контексте существования национально-денежной системы Украины.

Только после этого "Народный фронт" и он лично будут определяться по поддержке тех или иных законопроектов.

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"Лично у меня есть персональные предостережения относительно того, на чем основывается котировки этих криптовалют, и каким образом они обеспечивают свою покупательную платежеспособность. Потому что очень будет жаль если это окажется очередным сверхсовременным проектом МММ, который был в конце 20 века. Поэтому очень профессионально нужно подойти к изучению ситуации, и после этого принять решение, которое будет полезно для народа Украины", - сказал он.

При этом, Тетерук отметил, что Украина в вопросе легализациии рынка виртуальных денег не должна последовать примеру России.

"Я считаю, что в России слишком мало успешных законопроектов, потому что в них все, что не происходит, вызывает или удивление или отвращение. Очевидно, что без мировой поддержки и технологий, Россия сама не способна генерировать ничего успешного. Поэтому нам следует понять, что кроме угроз и террористических атак от России ничего хорошего ожидать не следует. Нам следует формировать свою политику так, чтобы максимально защитить границы", - подчеркнул политик.

Напомним, по данным СМИ, законопроект № 7183-1 о "Стимулирование рынка криптовалют и их производных в Украине", автором которого является нардеп С.Рыбалка, "списан" в российских чиновников.

"Итак, "радикал" предлагает признать криптовалюту финансовым активом, а не предметом обмена. Аналогично и в РФ - предлагают признать криптовалюты финактивов и регулировать этот рынок по законам ценных бумаг.

Рыбалка предлагает создать биржы криптовалют, которые должны получить статус финучреждений. И в РФ тоже собираются создавать биржу.

В России владельцам ферм по добыче криптовалют предлагают гарантировать льготы. Аналогичное предложение есть и в законопроекте "радикала". Он хочет не облагать эту деятельность налогом и ввести льготы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии для майнинга.

Далее, Рыбалка инициирует лицензирование деятельности криптобирж и других финучреждений, которые будут предоставлять услуги в сфере криптовалют. Российские чиновники, в свою очередь, предлагают пойти тем же путем.

По аналогии с РФ, соратник Ляшко предлагает запретить открытие анонимных счетов в криптовалюте, а также запретить осуществлять криптообменные операции вне криптобирж", - проанализировали СМИ.