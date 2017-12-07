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Тетерук розповів як "Народний фронт" голосуватиме за криптовалюту

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У “Народному фронті” ще не визначилися, яку законодавчу ініціативу щодо врегулювання ринку криптовалют підтримувати, однак, переконані, що це не повинен бути російський сценарій. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп Андрій Терерук, відповідаючи на запитання про готовність підтримати відповідний законопроект авторства нардепа С.Рибалки.

За його словами, дуже важливо, аби Нацбанк фахово оцінив перспективи криптовалют в контексті існування національно-грошової систему України.

Лише після цього “Народний фронт” та він особисто визначатимуться щодо підтримки тих чи інших законопроектів.

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"Особисто в мене є персональні перестороги щодо того, на чому ґрунтується котирування цих криптовалю, і яким чином вони забезпечують свою купівельну платоспроможність. Тому що дуже буде шкода якщо це виявиться черговим надсучасним проектом МММ, який був у кінці 20 століття. Тому дуже фахово потрібно підійти до вивчення ситуації, і після того прийняти рішення, яке буде корисне для народу України”, - сказав він.

При цьому, Тетерук зауважив, що Україна у питанні легалізаціії ринку віртуальних грошей не повинна наслідувати приклад Росії.

“Я вважаю, що у Росії занадто мало успішних законопроектів, бо в них усе, що не відбувається, викликає або здивування або огиду. Очевидно, що без світової підтримки і технологій, Росія сама не здатна генерувати нічого успішного. Тому нам слід зрозуміти, що окрім загроз і терористичних атак від Росії нічого гарного очікувати не слід. Нам варто формувати свою політику так, щоб мати максимально захищені кордони”, - наголосив політик.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, законопроект № 7183-1 про "Стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні", автором якого є нардеп С.Рибалка, “списаний” у російських чиновників.

“Отже, "радикал" пропонує визнати криптовалюту фінансовим активом, а не предметом обміну. Аналогічно і в РФ — пропонують визнати криптовалюту фінактивом і регулювати цей ринок за законами цінних паперів.

Рибалка пропонує створити біржі криптовалюти, які повинні отримати статус фінустанови. І в РФ теж збираються створювати біржі.

У Росії власникам ферм з видобутку криптовалюти пропонують гарантувати пільги. Аналогічна пропозиція є і в законопроекті "радикала". Він хоче не обкладати цю діяльність податком і ввести пільги на оплату послуг з надання електроенергії для майнерів.

Далі, Рибалка ініціює ліцензування діяльності криптобірж та інших фінустанов, які будуть надавати послуги в сфері криптовалюти. Російські чиновники, в свою чергу, пропонують піти тим же шляхом.

За аналогією з РФ, соратник Ляшка пропонує заборонити відкриття анонімних рахунків в криптовалюті, а також заборонити здійснювати криптообмінні операції поза криптобіржами”, — проаналізували ЗМІ.

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