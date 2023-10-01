Террорист-смертник подорвал себя возле здания МВД Турции. Пострадали двое правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. октября. УНН. Сегодня, 1 октября, утром в Анкаре произошел теракт возле здания МВД Турции. Два террориста погибли, пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщает издание Sabah, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что к зданию МВД Турции утром подъехала подозрительная машина, из которой раздались выстрелы. Впоследствии произошел взрыв.
В МВД Турции уточнили, что в машине находились двое террористов. Один из них подорвал себя, другой – был ликвидирован.
В результате теракта двое полицейских получили легкие ранения.
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