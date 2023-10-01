Терорист-смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини. Постраждали двоє правоохоронців

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Зазначається, що до будівлі МВС Туреччини вранці під’їхала підозріла машина, з якої пролунали постріли. Згодом стався вибух.

В МВС Туреччини уточнили, що в машині перебували двоє терористів. Один з них підірвав себе, інший – був ліквідований.

В результаті теракту двоє поліцейських отримали легкі поранення.

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