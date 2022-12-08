Теперь без бульвара Дружбы Народов: в Киеве переименовали еще 32 улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Киевский городской совет переименовал еще 32 улицы, переулки, бульвары, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
В Голосеевском районе:
улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.
В Дарницком районе:
переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;
улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.
В Деснянском районе:
улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;
улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;
улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.
В Печерском районе:
улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;
бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.
В Подольском районе:
переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;
улицу Достоевского – на улицу Энди Уорхола;
улицу Орскую – на улицу Василия Мовы.
В Святошинском районе:
улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;
улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобана;
улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;
улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;
улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;
улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.
В Соломенском районе:
улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;
улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;
улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;
улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;
улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.
В Шевченковском районе:
улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжала;
улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;
переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;
улицу Академика Грекова – на улицу Семьи Глаголевых;
улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрова.
Всего в столице переименовали 237 городских объектов.
Напомним
В Киеве хотят переименовать восемь станций кольцевой электрички.