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Теперь без бульвара Дружбы Народов: в Киеве переименовали еще 32 улицы

Киев • УНН

 • 2092789 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Киевский городской совет переименовал еще 32 улицы, переулки, бульвары, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.

В Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;

переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского – на улицу Энди Уорхола;

улицу Орскую – на улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобана;

улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжала;

улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;

переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;

переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;

улицу Академика Грекова – на улицу Семьи Глаголевых;

улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрова.

Всего в столице переименовали 237 городских объектов.

Напомним

В Киеве хотят переименовать восемь станций кольцевой электрички.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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