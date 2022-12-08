Теперь без бульвара Дружбы Народов: в Киеве переименовали еще 32 улицы

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Киевский городской совет переименовал еще 32 улицы, переулки, бульвары, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.