Теннисистки Костюк и Козлова получили первых сеяных соперниц на турнира в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В рамках почвенного теннисного турнира “Mutua Madrid open” категории WTA Premier Mandatory состоялась процедура жеребьевки квалификационной сетки соревнований, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Украинские теннисистки Марта Костюк и Екатерина Козлова стартуют в квалификации престижных соревнований с призовым фондом более 7 млн. евро. Обоим украинкам попались самые высокие за посевом теннисистки. Обладательнице “вайлд кард” Костюк попала 1-я сеяная американка Аманда Анисимова — 53 ракетка мира, а Козловой — россиянка Екатерина Александрова (2) — 57 ракетка мира.
В случае выхода в финал квалификации на Костюк может ожидать противостояние с 11-й сеяной Рыбариковой или румынкой Барой, а на Козлову — 9-я сеяная белоруска Лапко или испанка Большова.
Добавим также, сегодня пройдет церемония жеребьевки основной сетки в которые будут соревноваться Цуренко, Свитолина и Ястремская.