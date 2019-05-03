Тенісистки Костюк і Козлова отримали перших сіяних суперниць на турніру в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В рамках ґрунтового тенісного турніру “Mutua Madrid open” категорії WTA Premier Mandatory відбулась процедура жеребкування кваліфікаційної сітки змагань, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Українські тенісистки Марта Костюк і Катерина Козлова стартують в кваліфікації престижних змагань із призовим фондом понад 7 млн. євро. Обом українкам попалися найвищі за посівом тенісистки. Володарці “вайлд кард” Костюк потрапила 1-ша сіяна американка Аманда Анісімова — 53 ракетка світу, а Козловій — росіянка Катерина Александрова (2) — 57 ракетка світу.
У разі виходу до фіналу кваліфікації на Костюк може очікувати протистояння з 11-ю сіяною Рибаріковою або румункою Барою, а на Козлову — 9-та сіяна білоруска Лапко чи іспанка Большова.
Додамо також, сьогодні пройде церемонія жеребу основної сітки в які змагатимуться Цуренко, Світоліна і Ястремська.