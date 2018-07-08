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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58670 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107063 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128358 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135616 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171508 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154092 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141661 просмотра

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Теннисистка Ястремская разгромила россиянку в финале турнира в Риме

Теннисистка Ястремская разгромила россиянку в финале турнира в Риме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Перспективная 18-летняя украинская теннисистка стала победительницей престижных соревнований категории ITF, проходивших на кортах в Риме, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации тенниса.

В финале одесситка, имея 2-й номер посева, не оставила шансов 17-летней представительнице России Анастасии Потаповой, отдав оппонентке лишь один гейм - 6:1, 6:0.

Таким образом, юная украинка взяла убедительный реванш за поражение от Потаповой в финале юниорского Уимблдона в 2016 году.

Примечательно, что этот одиночный титул ITF стал третьим в профессиональной карьере Ястремской и первым - в нынешнем сезоне. До этого одесситка уступала в двух финалах.

Добавим также, 18-летняя спортсменка в обновленном рейтинге WTA обновит персональный рекорд и приблизится к сотне лучших на планете.

Как сообщал УНН, Ястремская проиграла во второй встрече квалификации на Уимблдоне.

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