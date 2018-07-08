Теннисистка Ястремская разгромила россиянку в финале турнира в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Перспективная 18-летняя украинская теннисистка стала победительницей престижных соревнований категории ITF, проходивших на кортах в Риме, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации тенниса.
В финале одесситка, имея 2-й номер посева, не оставила шансов 17-летней представительнице России Анастасии Потаповой, отдав оппонентке лишь один гейм - 6:1, 6:0.
Таким образом, юная украинка взяла убедительный реванш за поражение от Потаповой в финале юниорского Уимблдона в 2016 году.
Примечательно, что этот одиночный титул ITF стал третьим в профессиональной карьере Ястремской и первым - в нынешнем сезоне. До этого одесситка уступала в двух финалах.
Добавим также, 18-летняя спортсменка в обновленном рейтинге WTA обновит персональный рекорд и приблизится к сотне лучших на планете.
Как сообщал УНН, Ястремская проиграла во второй встрече квалификации на Уимблдоне.