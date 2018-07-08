Тенісистка Ястремська розгромила росіянку у фіналі турніру в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Перспективна 18-річна українська тенісистка стала переможницею престижних змагань категорії ITF, що проходили на кортах у Римі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації тенісу.
У фіналі одеситка, маючи 2-й номер посіву, не залишила шансів 17-річній представниці Росії Анастасії Потаповій, віддавши опонентці лише один гейм – 6:1, 6:0.
Таким чином, юна українка взяла переконливий реванш за поразку від Потапової в фіналі юніорського Вімблдону в 2016 році.
Примітно, що цей одиночний титул ITF став третім у професійній кар'єрі Ястремської і першим - в нинішньому сезоні. До цього одеситка цьогоріч поступалася в двох фіналах.
Додамо також, 18-річна спортсменка в оновленому рейтингу WTA оновить персональний рекорд та наблизиться до сотні кращих на планеті.
Як повідомляв УНН, Ястремська програла у другій зустрічі кваліфікації на Вімблдоні.