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Тенісистка Ястремська розгромила росіянку у фіналі турніру в Римі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Перспективна 18-річна українська тенісистка стала переможницею престижних змагань категорії ITF, що проходили на кортах у Римі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації тенісу.

У фіналі одеситка, маючи 2-й номер посіву, не залишила шансів 17-річній представниці Росії Анастасії Потаповій, віддавши опонентці лише один гейм – 6:1, 6:0.

Таким чином, юна українка взяла переконливий реванш за поразку від Потапової в фіналі юніорського Вімблдону в 2016 році.

Примітно, що цей одиночний титул ITF став третім у професійній кар'єрі Ястремської і першим - в нинішньому сезоні. До цього одеситка цьогоріч поступалася в двох фіналах.

Додамо також, 18-річна спортсменка в оновленому рейтингу WTA оновить персональний рекорд та наблизиться до сотні кращих на планеті.

Як повідомляв УНН, Ястремська програла у другій зустрічі кваліфікації на Вімблдоні.

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