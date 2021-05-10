Теннисистка Костюк пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в основную сетку престижного турнира WTA-1000 - "Internazionali BNL d'Italia", который проходит на кортах в Риме, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В финале квалификации 18-летняя киевлянка, посеянная под 13 номером, обыграла Нао Хибины из Японии - 7:5, 6:3
Таким образом, 18-летняя киевлянка впервые выступит в основе турнира WTA 1000 в Риме. В первом круге украинская теннисистка встретится с россиянкой Екатериной Александровой (32 в рейтинге WTA).
Дополнение
С другой окружности основания также стартует и наша Элина Свитолина, встретится с победительницей пары Ван Цян - Анисимова.