Тенісистка Костюк пробилася до основної сітки турніру WTA-1000 у Римі

Деталі

У фіналі кваліфікації 18-річна киянка, посіяна під 13 номером, обіграла Нао Хібіни з Японії – 7:5, 6:3

Таким чином, 18-річна киянка вперше виступить в основі турніру WTA 1000 в Римі. У першому колі українська тенісистка зустрінеться з росіянкою Катериною Александрової (32 у рейтингу WTA).

Доповнення

З другого кола основи також стартуватиме і наша Еліна Світоліна, яка зустрінеться з переможницею пари Ван Цян – Анісімова.