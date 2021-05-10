Тенісистка Костюк пробилася до основної сітки турніру WTA-1000 у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася в основну сітку престижного турніру WTA-1000 – "Internazionali BNL d'Italia", що проходить на кортах в Римі, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У фіналі кваліфікації 18-річна киянка, посіяна під 13 номером, обіграла Нао Хібіни з Японії – 7:5, 6:3
Таким чином, 18-річна киянка вперше виступить в основі турніру WTA 1000 в Римі. У першому колі українська тенісистка зустрінеться з росіянкою Катериною Александрової (32 у рейтингу WTA).
Доповнення
З другого кола основи також стартуватиме і наша Еліна Світоліна, яка зустрінеться з переможницею пари Ван Цян – Анісімова.