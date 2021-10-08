Теннисистка Костюк победила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллс состоялся поединок с участием киевлянки Марты Костюк, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Марта Костюк на старте основы в Индиан-Уэллс нанесла поражение Шуай Чжан из Китая - 6: 3, 1: 6, 6: 2.
Она стала единственной украинской теннисисткой за сегодня, которой удалось пробиться во второй круг. Во втором раунде украинка сыграет против Симоны Халеп. Марта Костюк ранее выиграла один матч против соперницы из топ-20 и проиграла в шести.
Стоит отметить, что Екатерина Козлова, которая преодолела квалификацию уступила в первом раунде главного турнира Людмиле Самсонова - 4: 6, 6: 7 (6: 8), Ангелина Калинина на этой же стадии проиграла Шелби Роджерс - 6: 7 (2: 7) , 2: 6.
Дополнение
С другой раунда стартует Элина Свитолина, имеет четвертый номер посева.