Тенісистка Костюк перемогла на старті турніру в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На турнірі категорії WTA-1000 в Індіан-Веллс відбувся поєдинок за участі киянки Марти Костюк, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Марта Костюк на старті основи в Індіан-Веллс завдала поразки Шуай Чжан з Китаю — 6:3, 1:6, 6:2.
Вона стала єдиною українською тенісисткою за сьогодні, якій вдалося пробитися до другого кола. У другому раунді українка зіграє проти Сімони Халеп. Марта Костюк раніше виграла один матч проти суперниці з топ-20 і програла в шести.
Варто відзначити, що Катерина Козлова, яка подолала кваліфікацію поступилася у першому раунді головного турніру Людмилі Самсоновій — 4:6, 6:7 (6:8), Ангеліна Калініна на цій же стадії програла Шелбі Роджерс — 6:7 (2:7), 2:6.
Доповнення
З другого раунду стартуватиме Еліна Світоліна, яка має четвертий номер посіву.