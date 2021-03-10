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Теннисист Марченко праздновал победу на старте турнира в Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко выиграл поединок первого круга на турнире категории "челленджер" в Бьелла (Италия), передает УНН со ссылкой на сайт ФТУ.

Детали

Уже на старте ему попался неудобный соперник - Тунг Лин Ву, но несмотря на большую нагрузку во время матча Кубка Дэвиса, Илья одержал победу - 6:4, 7:6 (7:2).

Это была третья встреча нашего земляка с Лин Ву. Впервые они сошлись в прошлом году во время матча Кубка Дэвиса Украина - Китайский Тайбэй. Тогда наш теннисист потерпел поражение - 4:6, 4:6, однако взял реванш в этом году на Челленджер в Кемпере - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Отметим, что наш Сергей Стаховский уступил в первом круге в матче с итальянцем Сеппи - 4:6, 6:7 (2).

Дополнение

В следующем матче Марченко встретится с итальянцем Андреа Арнабольди (282 в АТР), который одолел лидера посева Джеймса Дакворт.

Украинские Национальные Новости

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