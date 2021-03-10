Тенісист Марченко святкував перемогу на старті турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко виграв поєдинок першого кола на турнірі категорії "челленджер" у Б'єллі (Італія), передає УНН з посиланням на сайт ФТУ.
Деталі
Вже на старті йому трапився незручний суперник – Тунг Лін Ву, але попри велике навантаження під час матчу Кубка Девіса, Ілля здобув перемогу – 6:4, 7:6 (7:2).
Це була третя зустріч нашого земляка з Лін Ву. Вперше вони зійшлися торік під час матчу Кубка Девіса Україна – Китайський Тайбей. Тоді наш тенісист зазнав поразки – 4:6, 4:6, проте взяв реванш цього року на челенджері у Кемпері – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
Відзначимо, що наш Сергій Стаховський поступився у першому колі у матчі із італійцем Сеппі – 4:6, 6:7 (2).
Доповнення
У наступному матчі Марченко зустрінеться з італійцем Андреа Арнабольді (282 в АТР), який здолав лідера посіву Джеймса Дакворта.