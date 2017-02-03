Температура в некоторых домах Авдеевки достигает 19 градусов - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В некоторых домах Авдеевки температура достигает 18 градусов. Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас удалось достичь возможности поддерживать температуру 12, 15 в некоторых домах до 18 градусов", - сказал Г.Зубко.
Он добавил, что температура в электросетях в Авдеевке сейчас составляет 60 градусов.
"Непосредственно те системы жизнеобеспечения, которые касаются теплоснабжения, водоснабжения, а также водоотведения работают в неполном режиме, но достаточном для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность города", - сказал Г.Зубко.
По данным Г.Зубко два раза в сутки в жилые помещения города поступает питьевая вода. По его словам, организованы подвозы бутилированной и технической воды и продуктовых пайков.
Министр также отметил, что ремонтные бригады стоят практически "на входе в зону", готовы к восстановлению электроснабжения.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевка.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.