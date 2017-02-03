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Температура в некоторых домах Авдеевки достигает 19 градусов - Г.Зубко

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. В некоторых домах Авдеевки температура достигает 18 градусов. Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

Температура в некоторых домах Авдеевки достигает 19 градусов - Г.Зубко

"Сейчас удалось достичь возможности поддерживать температуру 12, 15 в некоторых домах до 18 градусов", - сказал Г.Зубко.

Он добавил, что температура в электросетях в Авдеевке сейчас составляет 60 градусов.

"Непосредственно те системы жизнеобеспечения, которые касаются теплоснабжения, водоснабжения, а также водоотведения работают в неполном режиме, но достаточном для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность города", - сказал Г.Зубко.

По данным Г.Зубко два раза в сутки в жилые помещения города поступает питьевая вода. По его словам, организованы подвозы бутилированной и технической воды и продуктовых пайков.

Министр также отметил, что ремонтные бригады стоят практически "на входе в зону", готовы к восстановлению электроснабжения.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевка.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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