Температура у деяких будинках Авдіївки сягає 19 градусів - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У деяких будинках Авдіївки температура сягає 18 градусів. Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці заявив віце-премєр-міністр України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Зараз вдалося досягти можливості підтримувати температуру 12, 15 в деяких будинках до 18 градусів”, — сказав Г.Зубко.
Він додав, що температура у електромережах в Авдіївці наразі становить 60 градусів.
"Безпосередньо ті системи життєзабезпечення, які стосуються теплопостачання, водопостачання, а також водовідведення працюють в неповному режимі, але достатньому для того, аби підтримувати життєдіяльність міста“, - сказав Г.Зубко.
За даними Г.Зубка, двічі на добу в житлові приміщення міста поступає питна вода. За його словами, організовані підвози бутильованої та технічної води и продуктових пайків.
Міністр також наголосив, що ремонтні бригади стоять практично “на вході в зону”, готові до відновлення електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.