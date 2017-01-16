Телерадиовышку на админгранице с Крымом возвели на 108 м
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 16 января. УНН. Несмотря на погодные условия, на Чонгаре строят телерадиовышку, которая должна восстановить вещание на Крым и пограничные районы области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Генической РГА Александр Воробьев.
"Сквозь неведомые силы, сквозь ветер, дождь и мокрый снег 108 метров из 150 информационной вышки на Чонгаре уже пробивают густой туман. Слава Украине! ", - Написал А.Воробьев.
Напомним, вещание с башни на Крым и пограничные районы Херсонской области планируется начать в феврале .