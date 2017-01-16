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Телерадіовишку на адмінмежі з Кримом звели на 108 м

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 16 січня. УНН. Не зважаючи на погодні умови, на Чонгарі будують телерадіовишку, яка має відновити мовлення на Крим та прикордонні райони області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Генічеської РДА Олександр Воробйов.

“Через невідомі сили, крізь вітер, дощ і мокрий сніг 108 метрiв зі 150 інформаційної вишки на Чонгарi вже пробивають густий туман. Слава Україні!”, — написав О.Воробйов.

Нагадаємо, мовлення з вежі на Крим і прикордонні райони Херсонської області планується розпочати у лютому.

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