Телерадіовишку на адмінмежі з Кримом звели на 108 м
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 16 січня. УНН. Не зважаючи на погодні умови, на Чонгарі будують телерадіовишку, яка має відновити мовлення на Крим та прикордонні райони області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Генічеської РДА Олександр Воробйов.
“Через невідомі сили, крізь вітер, дощ і мокрий сніг 108 метрiв зі 150 інформаційної вишки на Чонгарi вже пробивають густий туман. Слава Україні!”, — написав О.Воробйов.
Нагадаємо, мовлення з вежі на Крим і прикордонні райони Херсонської області планується розпочати у лютому.