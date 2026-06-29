Телефонное мошенничество: в Нацполиции предупредили о распространенных схемах и дали советы
Киев • УНН
Национальная полиция Украины сообщила, что телефонное мошенничество остается распространенным способом выманивания данных и денег. Мошенники могут представляться работниками банка, мобильного оператора или государственного учреждения.
Телефонное мошенничество остается одним из самых распространенных способов выманивания персональных данных и хищения денег. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что мошенники могут представиться кем угодно: работниками банка, мобильного оператора, государственного учреждения и т.д.
Во время телефонных разговоров они умело манипулируют доверием, заставляя людей самостоятельно раскрывать конфиденциальные данные
Указывается, что, в частности, распространена схема, когда мошенники звонят от имени известных магазинов и разыгрывают один из типичных сценариев:
- "Выгодная акция". Говорят, что остался последний товар или действует большая скидка только для вас.
- "Вы выиграли технику". Сообщают о выигрыше смартфона или другой техники. Но нужно оплатить доставку или налог.
- "На вас оформили кредит". Пугают, что на вас оформляют рассрочку или кредит. Затем помогают отменить оформление и, например, просят назвать коды из SMS.
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На что следует обратить внимание?
- Спешка и давление: "только сегодня", "срочно".
- Неожиданные выигрыши или слишком выгодные предложения.
- Разговор сводится к вопросам о данных платежной карты. Просят назвать CVV-код, PIN-код от платежной карты или SMS-код
Как себя защитить
- Не сообщайте конфиденциальных данных и не переходите по подозрительным ссылкам.
- Завершите разговор. Информацию об акциях проверьте на официальном сайте магазина.
Правоохранители советуют в случае, если вы стали жертвой мошенников, сообщить об этом в киберполицию.
Напомним
Киберпреступники создали фишинговый сайт, который маскируется под государственный сервис "Дія" и использует домен, похожий на официальный.
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