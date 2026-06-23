Полиция разоблачила мошенников, которые выманили более 1 млн грн под видом благотворительных фондов

Правоохранители раскрыли группу мошенников, которые под видом представителей известных благотворительных организаций выманили у граждан более миллиона гривен. Злоумышленники проводили фейковые онлайн-трансляции в TikTok и использовали фишинговые ресурсы для получения персональных и банковских данных потерпевших, среди которых были и военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

Фигуранты проводили онлайн-трансляции в TikTok, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF. С помощью социальной инженерии и фишинговых ресурсов они обманывали украинцев, среди которых военнослужащие ВСУ - говорится в сообщении.

Лидеры группы координировали работу сообщников, организовывали информационные онлайн-кампании, распределяли роли между участниками, контролировали финансовые потоки, а также обеспечивали функционирование сети фишинговых ресурсов, копировавших вебсайты известных организаций.

Притворяясь официальными представителями фондов, непосредственные исполнители проводили прямые эфиры в TikTok, убеждали граждан предоставлять финансовые данные для якобы получения помощи.

Чтобы усилить доверие к себе, члены группировки демонстрировали поддельные документы и фальшивые подтверждения выплат. В отдельных случаях злоумышленники убеждали жертв делать "тестовые платежи" на подконтрольные счета якобы для проверки банковских карт жертв.

После завершения мошеннических кампаний они удаляли контент, фейковые аккаунты и переписку с жертвами, блокируя контакты потерпевших.

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