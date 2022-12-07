Тайвань пожертвовал 1 млн долларов на покупку дизельных генераторов для Киева

Детали

Министр иностранных дел Джозеф Ву подписал в Тайбэе меморандум о взаимопонимании по программе помощи.

С украинской стороны документ подписали мэр Киева Виталий Кличко и Григорий Маленко, председатель Киевского городского благотворительного фонда «Дарничане».

Деньги направлены на помощь в обеспечении электроэнергией 3 млн. жителей города.

Добавим

Российская стратегия нанесения военных ударов по энергетической инфраструктуре привела к тому, что Киев и другие регионы, пытаются преодолеть последствия, страдая от отключений электроэнергии.