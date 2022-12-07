Тайвань пожертвовал 1 млн долларов на покупку дизельных генераторов для Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Тайвань выделяет 1 миллион долларов на помощь Киеву в закупке дизельного энергетического оборудования для замены пострадавших от российских ракетных ударов объектов, сообщило в среду министерство иностранных дел, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Джозеф Ву подписал в Тайбэе меморандум о взаимопонимании по программе помощи.
С украинской стороны документ подписали мэр Киева Виталий Кличко и Григорий Маленко, председатель Киевского городского благотворительного фонда «Дарничане».
Деньги направлены на помощь в обеспечении электроэнергией 3 млн. жителей города.
Добавим
Российская стратегия нанесения военных ударов по энергетической инфраструктуре привела к тому, что Киев и другие регионы, пытаются преодолеть последствия, страдая от отключений электроэнергии.