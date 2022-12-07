Тайвань пожертвував 1 млн доларів на покупку дизельних генераторів для Києва

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Міністр закордонних справ Джозеф Ву підписав у Тайбеї меморандум про взаєморозуміння щодо програми допомоги.

З української сторони документ підписали мер Києва Віталій Кличко та Григорій Маленко, голова Київського міського благодійного фонду «Дарничани».

Гроші спрямовані на допомогу у забезпеченні електроенергією 3 млн. жителів міста.

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Російська стратегія завдання військових ударів по енергетичній інфраструктурі призвела до того, що Київ та інші регіони, намагаються подолати наслідки, страждаючи від відключень електроенергії.