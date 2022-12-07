Тайвань пожертвував 1 млн доларів на покупку дизельних генераторів для Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Тайвань виділяє 1 мільйон доларів на допомогу Києву у закупівлі дизельного енергетичного обладнання для заміни об'єктів, які постраждали від російських ракетних ударів, повідомило у середу міністерство закордонних справ, передає УНН.
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Міністр закордонних справ Джозеф Ву підписав у Тайбеї меморандум про взаєморозуміння щодо програми допомоги.
З української сторони документ підписали мер Києва Віталій Кличко та Григорій Маленко, голова Київського міського благодійного фонду «Дарничани».
Гроші спрямовані на допомогу у забезпеченні електроенергією 3 млн. жителів міста.
Додамо
Російська стратегія завдання військових ударів по енергетичній інфраструктурі призвела до того, що Київ та інші регіони, намагаються подолати наслідки, страждаючи від відключень електроенергії.