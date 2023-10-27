Тайганскому водохранилищу в Крыму грозит полное высыхание
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Тайганское водохранилище значительно обмелело и находится под угрозой полного высыхания из-за усиленного сброса воды на нужды Юго-Восточного Крыма. Об этом сообщают корреспонденты Крым.Реалии, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что на водохранилище быстро растет протяженная коса, что грозит разделить водоем на две части, что ускорит его полное высыхание.
«Тайганское водохранилище сейчас осталось вообще без подпитки, потому что наполняется путем перелива из находящегося рядом Белогорского водохранилища, которое сейчас как раз находится в критическом состоянии. Поэтому в условиях высокого испарения и впитывания воды в землю ситуация для Тайганского водохранилища катастрофическая», – рассказали местные рыбаки.
Справочно
Водохранилище было построено для орошения близлежащих сельскохозяйственных земель и рыбного хозяйства.
С 2014 года водохранилище начало стремительно высыхать по причинам, которые возникли в результате оккупации Крыма Россией и дальнейшего конфликта между субъектами хозяйствования Украины и российской оккупационной властью в Крыму.
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