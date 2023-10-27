Тайганському водосховищу у Криму загрожує повне висихання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Тайганське водосховище значно обміліло і знаходиться під загрозою повного висихання через посилене скидання води на потреби Південно-Східного Криму. Про це повідомляють кореспонденти Крим.Реалії, пише УНН.
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Зазначається, що на водосховищі швидко росте протяжна коса, що загрожує поділити водойму на дві частини, що прискорить її повне висихання.
«Тайганське водосховище зараз залишилося взагалі без підживлення, тому що наповнюється шляхом переливу з Білогірського водосховища, яке знаходиться поруч, і яке зараз саме знаходиться в критичному стані. Тому в умовах високого випаровування та вбирання води в землю ситуація для Тайганського водосховища катастрофічна», – розповіли місцеві рибалки.
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Водосховище було споруджене для зрошення прилеглих сільськогосподарських земель та рибного господарства.
З 2014 року водосховище почало стрімко висихати з причин, які виникли внаслідок окупації Криму росією та подальшого конфлікту між суб'єктами господарювання України та російською окупаційною владою у Криму.
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