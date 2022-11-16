Тандем Париж – Москва. Зачем французы танцуют под дудку кремля?

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В последнее время участились выступления европейских политиков, у которых основным месседжем является попытка приравнять российскую агрессию в Украине к действиям Азербайджана в Карабахе. Об этом пишет 5 канал, передает УНН.

Детали

Особенно активно такие мнения распространяются во Франции. Причина такого дискурса проста: руками армянской диаспоры европейские политики пытаются закрыть собственные денежные интересы, а также искривить историческую реальность обоих конфликтов в угоду Кремлю.

Французские политики все чаще транслируют в публичном пространстве мнение о том, что именно Азербайджан является агрессором в Карабахе. Активно пропагандируется необходимость возобновления переговорного процесса, где Украина должна уступить собственные территории. Об этом совершенно откровенно говорят в Париже публично – и президент Макрон, и СМИ.

Ранее Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что Азербайджан якобы «развязал страшную войну» в Карабахе и «совершил несколько нападений вдоль границы» с Арменией в сентябре этого года.

Еще 1 сентября газета Les Echos сообщала, что на встрече с иностранными послами Макрон заявил: необходимо продолжать говорить с путиным по конфликту в Украине. «Мы должны сделать все, чтобы мир путем переговоров стал возможным, чтобы оба главных героя вернулись за стол переговоров», - цитировало издание французского президента. При этом в печати Франции звучали откровенные мнения о том, что Украина должна уступить собственные территории ради соглашения с рф.

Достаточно смелые выступления французов в отношении Украины и Азербайджана легко объяснимы. Такая ситуация продиктована интересами крупных французских корпораций, имеющих общие интересы с РФ и масштабной экономической и энергетической зависимостью Франции от россии.

Армянские и французские деятели выдвигают требования о международном осуждении Азербайджана за «агрессию», добиваются введения против него санкций и вооружения Армении западным оружием. «Кровь армян стоит меньше, чем кровь украинцев?», - именно так позиционирует ситуацию член сената Буайе. Между тем, член Городского совета Ниццы Пикар утверждает: «То, что было сделано для Украины, должно быть сделано для Армении!». Глава региона Прованс Мюзелье уверяет: «Мир должен поддерживать Армению, как он поддерживает Украину».

По мнению 5 канала, публичные выступления французских политиков имеют вполне очевидные цели: перенаправить от Украины ресурсы на военную и финансовую поддержку армянских сепаратистов в Карабахе и сместить внимание Евросоюза по агрессии рф на «преступления» Азербайджана. Таким образом, делается попытка создать условия для начала переговоров о «перемирии», даже ценой признания аннексии Донбасса и Крыма.

Конечно, основная цель искажения реальности в Карабахе – давление на Украину. Однако политическое руководство Украины имеет жесткую волю для решения этого вопроса исключительно на условиях сохранения суверенных территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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