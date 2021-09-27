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"Талибан" призывает авиакомпании снова летать через аэропорт Кабула

"Талибан" призывает авиакомпании снова летать через аэропорт Кабула

Киев  •  УНН

 • 12769 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, призывает международные авиалинии возобновить рейсы через аэропорт Кабула. Все технические проблемы в важнейшем аэропорте страны были решены, заявили в новом правительстве талибов в воскресенье, 26 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Многие граждане Афганистана застряли за границей и не могут вернуться на родину", - цитирует его представителя агентство AFP.

Дополнение

Аэропорт был сильно поврежден во время операций по эвакуации, которые осуществляли страны Запада в конце августа и во время которых было вывезено более 120 тысяч человек. С тех пор в кабульском аэропорту приземляются и взлетают только чартерные рейсы и несколько специальных рейсов пакистанских, иранских и афганских авиалиний.

Сейчас такие авиакомпании, как Pakistan International Airlines и Kam Air, берут более 1200 долларов за 40-минутный рейс из Кабула в Исламабад. Несмотря на цену, которая, по данным авиакомпаний, такая высокая из-за страхования на случай войны, рейсы полностью забронированы.

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Аэропорт Кабула был отстроен, в частности, при технической помощи Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Международное сообщество надеется, что "Талибан" сдержит свое обещание позволить любому выехать из страны в случае возобновления коммерческих рейсов.

Турция выдвинула условия

Между тем Турция назвала условием, при котором она будет поддерживать эксплуатацию аэропорта в Кабуле, инклюзивное правительство в Афганистане. "Правительство в Афганистане не является инклюзивным, оно не включает все отдельные группы интересов. Пока это так, мы не будем присутствовать в Афганистане", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган американскому телеканалу CBS News 26 сентября. Так, по его словам, в частности женщины "должны быть активно включены в каждый аспект жизни".

Еще до прихода к власти в Афганистане талибов Турция вела переговоры об участии в обеспечении безопасности и эксплуатации аэропорта. После того как исламисты захватили Кабул, Анкара продолжила переговоры с талибами - пока без достижения соглашения.

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