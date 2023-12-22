Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении
Киев • УНН
По словам Игната, россияне имеют на своем вооружении десятки таких самолетов, которые они продолжают производить. Он добавил, что Су-34 один из самых новых самолетов наряду с Су-35, которые используются для нанесения управляемых авиабомб и управляемыми ракетами.
Это была блестяще спланированная операция по уничтожению врага. Так спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал сбитие силами ПВО трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Южном направлении, передает УНН.
Детали
"Блестяще в очередной раз спланированная операция по, собственно, уничтожению врага на подступах к нашему государству... В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", - сказал Игнат.
По его словам, россияне имеют на своем вооружении десятки таких самолетов, которые они продолжают производить. Он добавил, что Су-34 один из самых новых самолетов наряду с Су-35, которые используются для нанесения управляемых авиабомб и управляемыми ракетами.
"Су-34 это десятки миллионов долларов... Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители - это авиационные комплексы, этот самолет это чрезвычайно технологическая вещь", - добавил спикер.
Напомним
Сегодня, в полдень, силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.
Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении
По словам Игната, россияне имеют на своем вооружении десятки таких самолетов, которые они продолжают производить. Он добавил, что Су-34 один из самых новых самолетов наряду с Су-35, которые используются для нанесения управляемых авиабомб и управляемыми ракетами.
В результате стрельбы в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения
Стрельба в Праге привела к гибели 14 человек, включая нападавшего, и ранению 25 человек, 10 из которых получили серьезные ранения.
Российские дроны летят в Одесскую область через Молдову и Румынию
Одесская областная военная администрация усиливает защиту от российских атак, формирует мобильные огневые группы и закупает транспортные средства, несмотря на то, что некоторые беспилотники попадают на территорию области через Молдову и Румынию.
Байден усилит финансовые санкции против пособников рф
Президент Байден намерен подписать новый указ об усилении санкций против тех, кто финансово поддерживает российскую войну, он направлен на прокси-сервисы и посредников, которые помогают россии избегать уже существующие санкции.
Нидерланды решили начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставки в Украину - Зеленский
Нидерланды подготовят первые 18 самолетов F-16 для поставки в Украину, что подтвердил Президент Украины Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Рютте.
Правительство назначило двух заместителей глав МИД и Госрезерва
Ирина Боровец назначена заместителем министра иностранных дел Украины, а Янина Кривда - заместителем председателя Государственного агентства резерва. Кроме того, уволены с должностей Евгений Сосновский и Дмитрий Бабак.
Банки прошли пик кредитных потерь - Нацбанк
Украинские банки прошли пик кредитных потерь, и в этом году сформировали минимальные новые резервы, сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Банки также увеличили кредитование бизнеса и домохозяйств.
Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов
Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов.
Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор
По состоянию на 22 декабря, по данным Генеральной прокуратуры Украины, 3800 гражданских лиц пережили пытки со стороны оккупантов, и многие случаи находятся на стадии расследования. Необходимо создать международный механизм для их освобождения и привлечения к ответственности виновных.
Декларации чиновников планируют проверять с помощью искусственного интеллекта
НАПК в Украине будет использовать искусственный интеллект для оценки и проверки деклараций чиновников, сосредотачиваясь на декларациях с высокой степенью риска, что отличается от предыдущих ежегодных проверок всех чиновников.