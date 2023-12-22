Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении

Это была блестяще спланированная операция по уничтожению врага. Так спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал сбитие силами ПВО трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Южном направлении, передает УНН.

Детали

"Блестяще в очередной раз спланированная операция по, собственно, уничтожению врага на подступах к нашему государству... В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", - сказал Игнат.

По его словам, россияне имеют на своем вооружении десятки таких самолетов, которые они продолжают производить. Он добавил, что Су-34 один из самых новых самолетов наряду с Су-35, которые используются для нанесения управляемых авиабомб и управляемыми ракетами.

"Су-34 это десятки миллионов долларов... Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители - это авиационные комплексы, этот самолет это чрезвычайно технологическая вещь", - добавил спикер.

Напомним

Сегодня, в полдень, силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.