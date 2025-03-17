Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для туристов до 30 дней

Срок безвизового пребывания в Таиланде планируется сократить с 60 до 30 дней, на фоне того, как соответствующие органы власти в принципе согласились на этот шаг в попытке ограничить риск нелегального бизнеса, использующего схему безвизового въезда, согласно Министерству туризма и спорта страны, пишет УНН со ссылкой на Bangkok Post.

Детали

Министр туризма и спорта страны Соравонг Тьентхонг заявил, что вопрос широко обсуждался всеми заинтересованными сторонами в последние несколько недель.

Он сказал, что все они "в принципе согласились сократить срок пребывания с 60 до 30 дней для граждан из стран, которым предоставлено освобождение от визы в рамках программы". Однако дополнительные детали будут обсуждаться до официального объявления об изменении правил.

С июля 2024 года правительство разрешило владельцам паспортов из 93 стран въезжать в Таиланд в туристических целях на срок, не превышающий 60 дней. Ранее это разрешение было предоставлено гражданам 57 стран.

Однако туроператоры выразили обеспокоенность по поводу длительного периода, поскольку туристы, путешествующие на дальние расстояния, обычно оставались в среднем всего на 14-21 день, в то время как путешественники, путешествующие на короткие расстояния, проводили менее двух недель за поездку или в среднем около семи дней.

Ассоциация тайских турагентов ранее выразила эту обеспокоенность министерству, поскольку растет число иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране, в то время как Ассоциация отелей Таиланда считала, что это отчасти является причиной увеличения количества кондоминиумов, незаконно сдаваемых гостям в аренду на ежедневной основе.

Учитывая недавний призыв бывшего члена парламента Пхукета к правительству принять жесткие меры в отношении иностранного бизнеса, использующего подставных лиц, и сократить безвизовый период до 30 дней, Наттрия Тавивонг, постоянный секретарь министерства, заявила, что министерство поручило департаменту туризма более серьезно применять закон о туристическом бизнесе и туристических гидах.

Она сказала, что специальный совместный оперативный центр, которым управляют шесть органов, включая департамент туризма и туристическую полицию, последовательно расследовал незаконную деятельность, происходящую на Пхукете и пяти других популярных туристических территориях, а именно Чиангмай, Паттайя, Хуахин, Самуи и Бангкок.

Она сказала, что департамент отозвал лицензии у 40 компаний в 2024 году, поскольку они были признаны виновными в тайной смене уполномоченных директоров и пропорции директоров и акционеров, что привело к их дисквалификации в сфере туристического бизнеса.

На Пхукете были отозваны лицензии у 15 туристических компаний. Она сказала, что также был случай, когда тайский комитет туристической компании также был зарегистрирован под пятью разными названиями.

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