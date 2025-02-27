Таиланд введет туристический сбор на более $8 с человека и до конца 2025 года
Киев • УНН
Власти Таиланда планируют ввести туристический сбор в размере 300 бат (более 8 долларов США) с иностранных туристов до конца 2025 года. Сбор будет действовать для всех способов въезда в страну с возможностью многократного посещения в течение 30-60 дней.
До конца 2025 года в Таиланде введут туристический сбор в размере 300 бат (более 8 долларов США) с человека. Сбор будет взиматься с иностранных туристов, приезжающих в страну, и вступит в силу во время высокого сезона. Об этом пишет The Straits Times, передает УНН.
В Таиланде введут туристический сбор на сумму 300 бат (примерно 8,3 доллара США) с человека для иностранных туристов до конца 2025 года
Сбор вступит в силу во время высокого туристического сезона в конце года, если будет утвержден в марте.
Сейчас детали схемы не раскрываются, но министерство работает над интеграцией данных в цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC), что позволит собирать налог.
Эта система начнет действовать с 1 мая.
Министр туризма и спорта Соравонг Тхиентонг объяснил, что иностранцы, которые будут прилетать, будут платить 300 бат за поездку. Те, кто попадает в страну через сушу или воду, также будут платить 300 бат, с возможностью несколько раз посетить Таиланд в течение 30-60 дней.
Министр добавил, что впоследствии будет предоставлена информация о доступе к страхованию жизни и от несчастных случаев для туристов.
По его словам, новый налог не приведет к снижению количества иностранных туристов, поскольку сумма сбора является незначительной.
Напомним
Таиланд обновил сроки запуска 609-километровой высокоскоростной железной дороги, которая соединит страну с Китаем через Лаос.