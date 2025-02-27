Таїланд запровадить туристичний збір на понад $8 з людини до кінця 2025 року

Влада Таїланду планує ввести туристичний збір у розмірі 300 бат (понад 8 доларів США) з іноземних туристів до кінця 2025 року. Збір діятиме для всіх способів в'їзду в країну з можливістю багаторазового відвідування протягом 30-60 днів.