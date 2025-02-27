Таїланд запровадить туристичний збір на понад $8 з людини до кінця 2025 року
Київ • УНН
Влада Таїланду планує ввести туристичний збір у розмірі 300 бат (понад 8 доларів США) з іноземних туристів до кінця 2025 року. Збір діятиме для всіх способів в'їзду в країну з можливістю багаторазового відвідування протягом 30-60 днів.
До кінця 2025 року в Таїланді введуть туристичний збір у розмірі 300 бат (понад 8 доларів США) з особи. Збір буде стягуватися з іноземних туристів, які приїжджають до країни, і набуде чинності під час високого сезону. Про це пише The Straits Times, передає УНН.
У Таїланді введуть туристичний збір на суму 300 бат (приблизно 8,3 долара США) з особи для іноземних туристів до кінця 2025 року
Збір набуде чинності під час високого туристичного сезону наприкінці року, якщо буде затверджений в березні.
Наразі деталі схеми не розкриваються, але міністерство працює над інтеграцією даних до цифрової карти прибуття в Таїланд (TDAC), що дозволить збирати податок.
Ця система почне діяти з 1 травня.
Міністр туризму і спорту Соравонг Тхієнтонг пояснив, що іноземці, які прилітатимуть, сплачуватимуть 300 бат за поїздку. Ті, хто потрапляє до країни через сушу чи воду, також будуть платити 300 бат, з можливістю кілька разів відвідати Таїланд протягом 30–60 днів.
Міністр додав, що згодом буде надана інформація щодо доступу до страхування життя та від нещасних випадків для туристів.
За його словами, новий податок не призведе до зниження кількості іноземних туристів, оскільки сума збору є незначною.
Нагадаємо
Таїланд оновив терміни запуску 609-кілометрової високошвидкісної залізниці, що з'єднає країну з Китаєм через Лаос.