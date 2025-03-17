Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для туристів до 30 днів

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30193 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46702 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51293 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56888 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68968 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57148 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56242 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120462 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82138 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226884 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21650 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12560 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18500 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17280 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18839 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88962 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120462 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226884 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403799 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11250 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17297 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18520 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21669 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75346 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для туристів до 30 днів

Київ • УНН

 • 62658 перегляди

Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування з 60 до 30 днів для обмеження нелегального бізнесу. Туроператори висловили занепокоєння тривалим періодом перебування.

Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для туристів до 30 днів

Термін безвізового перебування в Таїланді планується скоротити з 60 до 30 днів, на тлі того, як відповідні органи влади в принципі погодилися на цей крок у спробі обмежити ризик нелегального бізнесу, який використовує схему безвізового в'їзду, згідно з Міністерством туризму і спорту країни, пише УНН з посиланням на Bangkok Post.

Деталі

Міністр туризму і спорту країни Соравонг Тьєнтхонг заявив, що питання широко обговорювалося всіма зацікавленими сторонами в останні кілька тижнів.

Він сказав, що всі вони "в принципі погодилися скоротити термін перебування з 60 до 30 днів для громадян з країн, яким надано звільнення від візи в межах програми". Однак додаткові деталі будуть обговорюватися до офіційного оголошення про зміну правил.

З липня 2024 року уряд дозволив власникам паспортів з 93 країн в'їжджати в Таїланд з туристичною метою на термін, що не перевищує 60 днів. Раніше цей дозвіл було надано громадянам 57 країн.

Однак туроператори висловили стурбованість з приводу тривалого періоду, оскільки туристи, які подорожують на далекі відстані, зазвичай залишалися в середньому всього на 14-21 день, у той час як мандрівники, які подорожують на короткі відстані, проводили менше двох тижнів за поїздку або в середньому близько семи днів.

Асоціація тайських турагентів раніше висловила цю стурбованість міністерству, оскільки зростає кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес в країні, у той час як Асоціація готелів Таїланду вважала, що це частково є причиною збільшення кількості кондомініумів, які незаконно здаються гостям в оренду на щоденній основі.

Враховуючи недавній заклик колишнього члена парламенту Пхукета до уряду вжити жорстких заходів щодо іноземного бізнесу, який використовує підставних осіб, і скоротити безвізовий період до 30 днів, Натрія Тавівонг, постійний секретар міністерства, заявила, що міністерство доручило департаменту туризму більш серйозно застосовувати закон про туристичний бізнес і туристичних гідів.

Вона сказала, що спеціальний спільний оперативний центр, яким керують шість органів, включаючи департамент туризму і туристичну поліцію, послідовно розслідував незаконну діяльність, що відбувається на Пхукеті і п'яти інших популярних туристичних територіях, а саме Чіангмай, Паттайя, Хуахін, Самуї і Бангкок.

Вона сказала, що департамент відкликав ліцензії у 40 компаній в 2024 році, оскільки вони були визнані винними в таємній зміні уповноважених директорів і пропорції директорів і акціонерів, що призвело до їх дискваліфікації у сфері туристичного бізнесу.

На Пхукеті були відкликані ліцензії у 15 туристичних компаній. Вона сказала, що також був випадок, коли тайський комітет туристичної компанії також був зареєстрований під п'ятьма різними назвами.

Таїланд запровадить туристичний збір на понад $8 з людини до кінця 2025 року27.02.2025, 21:33 • 24960 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Таїланд
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19