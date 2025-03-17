Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для туристів до 30 днів

Термін безвізового перебування в Таїланді планується скоротити з 60 до 30 днів, на тлі того, як відповідні органи влади в принципі погодилися на цей крок у спробі обмежити ризик нелегального бізнесу, який використовує схему безвізового в'їзду, згідно з Міністерством туризму і спорту країни, пише УНН з посиланням на Bangkok Post.

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Міністр туризму і спорту країни Соравонг Тьєнтхонг заявив, що питання широко обговорювалося всіма зацікавленими сторонами в останні кілька тижнів.

Він сказав, що всі вони "в принципі погодилися скоротити термін перебування з 60 до 30 днів для громадян з країн, яким надано звільнення від візи в межах програми". Однак додаткові деталі будуть обговорюватися до офіційного оголошення про зміну правил.

З липня 2024 року уряд дозволив власникам паспортів з 93 країн в'їжджати в Таїланд з туристичною метою на термін, що не перевищує 60 днів. Раніше цей дозвіл було надано громадянам 57 країн.

Однак туроператори висловили стурбованість з приводу тривалого періоду, оскільки туристи, які подорожують на далекі відстані, зазвичай залишалися в середньому всього на 14-21 день, у той час як мандрівники, які подорожують на короткі відстані, проводили менше двох тижнів за поїздку або в середньому близько семи днів.

Асоціація тайських турагентів раніше висловила цю стурбованість міністерству, оскільки зростає кількість іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес в країні, у той час як Асоціація готелів Таїланду вважала, що це частково є причиною збільшення кількості кондомініумів, які незаконно здаються гостям в оренду на щоденній основі.

Враховуючи недавній заклик колишнього члена парламенту Пхукета до уряду вжити жорстких заходів щодо іноземного бізнесу, який використовує підставних осіб, і скоротити безвізовий період до 30 днів, Натрія Тавівонг, постійний секретар міністерства, заявила, що міністерство доручило департаменту туризму більш серйозно застосовувати закон про туристичний бізнес і туристичних гідів.

Вона сказала, що спеціальний спільний оперативний центр, яким керують шість органів, включаючи департамент туризму і туристичну поліцію, послідовно розслідував незаконну діяльність, що відбувається на Пхукеті і п'яти інших популярних туристичних територіях, а саме Чіангмай, Паттайя, Хуахін, Самуї і Бангкок.

Вона сказала, що департамент відкликав ліцензії у 40 компаній в 2024 році, оскільки вони були визнані винними в таємній зміні уповноважених директорів і пропорції директорів і акціонерів, що призвело до їх дискваліфікації у сфері туристичного бізнесу.

На Пхукеті були відкликані ліцензії у 15 туристичних компаній. Вона сказала, що також був випадок, коли тайський комітет туристичної компанії також був зареєстрований під п'ятьма різними назвами.

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