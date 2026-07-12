Тайфун Бави добрался до Китая после эвакуации почти 2 миллионов человек
Киев • УНН
Тайфун Бави вечером 11 июля достиг китайского Тайчжоу с ветром до 144 км/ч. Власти эвакуировали более 1,7 млн человек из провинции Чжэцзян.
Тайфун «Бави» поздно вечером 11 июля обрушился на прибрежный город Тайчжоу на востоке Китая, накануне власти эвакуировали почти 2 млн человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Национального метеорологического центра Китая, на момент выхода на сушу максимальная устойчивая скорость ветра в тайфуне достигала около 144 км/ч, что соответствует первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Несмотря на постепенное ослабление, синоптики предупреждают, что стихия представляет серьезную угрозу из-за большого количества осадков.
Из провинции Чжэцзян, где расположен Тайчжоу, эвакуировали более 1,7 млн человек. Еще более 100 тыс. человек выехали из соседних провинций Фуцзянь и Цзянси, а около 34 тыс. – из Шанхая.
Я немного волнуюсь, но думаю, что все будет хорошо. Мы уже переживали тайфуны раньше. Мы это переживем
Ранее тайфун прошел недалеко от Тайваня и японских островов Сакисима. По данным Reuters, Япония и Тайвань не сообщали о погибших, однако на Филиппинах из-за сильных дождей, вызванных воздействием «Бави», погибли 17 человек. На Тайване пострадали 113 человек, а более 14 тыс. жителей были эвакуированы из опасных районов.
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