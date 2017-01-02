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Т.Мэй призвали распустить Палату лордов в случае их препятствования Brexit

Т.Мэй призвали распустить Палату лордов в случае их препятствования Brexit

Киев • УНН

 • 8686 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Британские министры призвали главу правительства Терезу Мэй к решительным мерам, если члены Палаты лордов станут препятствовать процессу выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет таблоид The Daily Mail, передает УНН.

В кабмине уверены, что правительство должно быть готово к жесткому сопротивлению оппонентам Brexit, которые составляют большинство Палаты лордов, отмечает издание.

“В верхней палате должны осознавать, что если они станут на пути (выхода Британии с ЕС — ред.), на них ждет экзистенциальная кризис”, — приводит таблоид слова одного из британских министров.

Таким “кризисом” может оказаться реформа, которая отменит или, как минимум, существенно сократит количество лордов и полномочия Палаты.

Этот план прорабатывается в связи с рассмотрением в Верховном суде дела о Brexit, добавляет газета. Ожидается постановление, согласно которому 50-я статья Лиссабонского договора (о выходе страны-члена ЕС из состава союза) может быть активирована только при согласии обеих палат британского парламента.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит свои предложения по плану выхода страны из ЕС в начале 2017 года.

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