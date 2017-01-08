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Т.Мей планирует выложить свой план по Brexit в ближайшие недели

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 января. УНН. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в последующие недели определит свою стратегию, в том числе по достижению соглашения с Европейским Союзом по выходу Великобритании из его состава, передает УНН со ссылкой на DW.

"В следующие недели я более подробно изложу свой план по Великобритании. Так, речь идет о правильном соглашении по выходу из ЕС, а также и об экономической реформе ", - заявила Т.Мей.

При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос, будет ли она предоставлять приоритет ограничению миграции с ЕС в Британию перед обеспечением приоритетного доступа британских товаров на общий рынок.

"Это не" выбор между двумя вариантами ", - сказала Т.Мей.

Напомним, во время референдума в июня 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

В начале ноября Высокий суд в Лондоне постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, что формально запускает процедуру выхода из Евросоюза, без одобрения парламента.

Предполагается, что переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза будут продолжаться около двух лет.

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