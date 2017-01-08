Т.Мей планирует выложить свой план по Brexit в ближайшие недели
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в последующие недели определит свою стратегию, в том числе по достижению соглашения с Европейским Союзом по выходу Великобритании из его состава, передает УНН со ссылкой на DW.
"В следующие недели я более подробно изложу свой план по Великобритании. Так, речь идет о правильном соглашении по выходу из ЕС, а также и об экономической реформе ", - заявила Т.Мей.
При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос, будет ли она предоставлять приоритет ограничению миграции с ЕС в Британию перед обеспечением приоритетного доступа британских товаров на общий рынок.
"Это не" выбор между двумя вариантами ", - сказала Т.Мей.
Напомним, во время референдума в июня 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
В начале ноября Высокий суд в Лондоне постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, что формально запускает процедуру выхода из Евросоюза, без одобрения парламента.
Предполагается, что переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза будут продолжаться около двух лет.