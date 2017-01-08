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Т.Мей планує викласти свій план щодо Brexit у найближчі тижні

Т.Мей планує викласти свій план щодо Brexit у найближчі тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що у наступні тижні визначить свою стратегію, зокрема щодо досягнення угоди з Європейським Союзом щодо виходу Великобританії з його складу, передає УНН з посиланням на DW.

“У наступні тижні я більш детально викладу свій план щодо Британії. Так, ідеться про правильну угоду щодо виходу з ЄС, а також і про економічну реформу”, — заявила Т.Мей.

При цьому вона уникла прямої відповіді на питання, чи буде вона надавати пріоритет обмеженню міграції з ЄС до Британії перед забезпеченням пріоритетного доступу британських товарів на спільний ринок.

“Це не “вибір між двома варіантами”, — сказала Т.Мей.

Нагадаємо, під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

На початку листопада Високий суд у Лондоні ухвалив, що уряд не може оголосити про введення в дію статті 50 Лісабонського договору, що формально запускає процедуру виходу з Євросоюзу, без схвалення парламенту.

Передбачається, що переговори про умови виходу Британії з Євросоюзу триватимуть близько двох років.

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