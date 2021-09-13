Празднование Рош ха-Шана: в Умани зафиксировано 120 случаев коронавируса среди хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Среди хасидов-паломников, прибывших в Умань из Израиля на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, зафиксировано 120 случаев заболевания коронавирусом за весь период празднования. Об этом журналисту УНН сообщила начальник Черкасского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы Лариса Качанова.
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По ее словам, по состоянию на 13 сентября, среди хасидов-паломников зафиксировано 120 случаев заболевания коронавирусом за все время празднования Рош ха-Шана (с 6 до 8 сентября).
Она добавила, что среди персонала нет заражений на коронавирус.
В то же время, как стало известно УНН с ответа на запрос от Центра по контролю и профилактике болезней, по состоянию на 13 сентября, лабораторно подтверждено COVID-19 у 101 паломника-хасида. Там добавили, что самоизоляция проводится по месту жительства паломников-хасидов.
Добавим
Израильские СМИ сообщают, что более 1400 человек, которые вернулись в последние дни из Умани, были заражены коронавирусом.
Данные, обновленные в ночь на 12 сентября, говорят следующее: 16 388 анализов на коронавирус было сделано серех тех, кто вернулся из Умани 9-10 сентября. Более 1400 анализов дали положительный результат.
Около 30 тысяч хасидов находились в Умани в период с 6 по 8 сентября для празднования еврейского нового года. В этот период украинские специалисты зафиксировали более 60 случаев COVID-19.