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Празднование Рош ха-Шана: в Умани зафиксировано 120 случаев коронавируса среди хасидов

Празднование Рош ха-Шана: в Умани зафиксировано 120 случаев коронавируса среди хасидов

Киев  •  УНН

 • 22687 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Среди хасидов-паломников, прибывших в Умань из Израиля на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, зафиксировано 120 случаев заболевания коронавирусом за весь период празднования. Об этом журналисту УНН сообщила начальник Черкасского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы Лариса Качанова.

Детали

По ее словам, по состоянию на 13 сентября, среди хасидов-паломников зафиксировано 120 случаев заболевания коронавирусом за все время празднования Рош ха-Шана (с 6 до 8 сентября).

Она добавила, что среди персонала нет заражений на коронавирус.

В то же время, как стало известно УНН с ответа на запрос от Центра по контролю и профилактике болезней, по состоянию на 13 сентября, лабораторно подтверждено COVID-19 у 101 паломника-хасида. Там добавили, что самоизоляция проводится по месту жительства паломников-хасидов.

Добавим

Израильские СМИ сообщают, что более 1400 человек, которые вернулись в последние дни из Умани, были заражены коронавирусом.

Данные, обновленные в ночь на 12 сентября, говорят следующее: 16 388 анализов на коронавирус было сделано серех тех, кто вернулся из Умани 9-10 сентября. Более 1400 анализов дали положительный результат.

Около 30 тысяч хасидов находились в Умани в период с 6 по 8 сентября для празднования еврейского нового года. В этот период украинские специалисты зафиксировали более 60 случаев COVID-19.

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