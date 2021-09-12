В Ізраїлі повідомили про більш ніж 1400 випадків COVID-19 серед хасидів, які повернулися з України

Деталі

Дані, оновлені в ніч на 12 вересня, говорять наступне: 16 388 аналізів на коронавірус було зроблено серех тих, хто повернулився з Умані 9-10 вересня. Більше 1400 аналізів дали позитивний результат.

Напередодні повідомлялося лише про 156 заражених, проте вже через добу з'ясовується, що масштаби заражень серйозніші, ніж передбачалося раніше. Крім того, 117 осіб будуть викликані в поліцію за підозрою в підробці результатів аналізу на коронавірус перед вильотом. Всі заражені були виявлені в ході аналізу на коронавірус, який проходить кожен ізраїльтянин після повернення з-за кордону.

Ізраїльське ЗМІ повідомляє, що відсоток заражених серед тих, хто повернувся з Умані особливо високий і становить 13,5%.

раніше

Близько 30 тисяч хасидів перебували в Умані в період з 6 по 8 вересня для святкування єврейського нового року. У цей період українські спеіалісти зафіксували понад 60 випадків COVID-19.