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В Израили сообщили о более чем 1400 случаев COVID-19 среди вернувшихся из Украины хасидов

В Израили сообщили о более чем 1400 случаев COVID-19 среди вернувшихся из Украины хасидов

Киев  •  УНН

 • 24132 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Более 1400 человек, вернувшихся в последние дни из Умани, были заражены коронавирусом. Об этом пишут Вести Израиля, сообщает УНН.

Детали

Данные, обновленные в ночь на 12 сентября, говорят следующее: 16 388 анализов на коронавирус было сделано для возвратившихся из Умани 9-10 сентября. Более 1400 анализов дали положительный результат.

Накануне сообщалось лишь о 156 зараженных, однако уже сутки спустя выясняется, что масштабы заражений серьезнее, чем предполагалось ранее. Кроме того, 117 человек будут вызваны в полицию по подозрению в подделке результатов анализа на коронавирус перед вылетом. Все зараженные были выявлены в ходе анализа на коронавирус, который проходит каждый израильтянин после возвращения из-за границы.

Израильское СМИ сообщает, что процент зараженных среди возвращающихся из Умани особенно высок и составляет 13,5%.

Ранее

Около 30 тысяч хасидов находились в Умане в период с 6 по 8 сентября для празднования еврейского нового года. В этот период украинские спеиалисты зафиксировали более 60 случаев COVID-19.

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