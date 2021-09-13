Святкування Рош га-Шана: в Умані зафіксовано 120 випадків коронавірусу серед хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Серед хасидів-паломників, які прибули до Умані з Ізраїлю на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, зафіксовано 120 випадків захворювання на коронавірусу за весь період святкування. Про це журналісту УНН повідомила начальник Черкаського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби Лариса Качанова.
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За її словами, станом на 13 вересня, серед хасидів-паломників зафіксовано 120 випадків захворювання на коронавірус за весь час святкування Рош га-шана (з 6 до 8 вересня).
Вона додала, що серед персоналу немає заражень на коронавірус.
В той же час, як стало відомо УНН з відповіді на запит від Центру по контролю та профілактики хвороб, станом на 13 вересня, лабораторно підтверджено COVID-19 у 101 паломника-хасида. Там додали, що самоізоляція проводиться за місцем проживання паломників -хасидів.
Додамо
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що більше 1400 осіб, які повернулися в останні дні з Умані, були заражені коронавірусом.
Дані, оновлені в ніч на 12 вересня, говорять наступне: 16 388 аналізів на коронавірус було зроблено серех тих, хто повернувся з Умані 9-10 вересня. Більше 1400 аналізів дали позитивний результат.
Близько 30 тисяч хасидів перебували в Умані в період з 6 по 8 вересня для святкування єврейського нового року. У цей період українські спеціалісти зафіксували понад 60 випадків COVID-19.