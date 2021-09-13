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Святкування Рош га-Шана: в Умані зафіксовано 120 випадків коронавірусу серед хасидів

Київ • УНН

 • 22701 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Серед хасидів-паломників, які прибули до Умані з Ізраїлю на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, зафіксовано 120 випадків захворювання на коронавірусу за весь період святкування. Про це журналісту УНН повідомила начальник Черкаського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби Лариса Качанова.

Деталі

За її словами, станом на 13 вересня, серед хасидів-паломників зафіксовано 120 випадків захворювання на коронавірус за весь час святкування Рош га-шана (з 6 до 8 вересня).

Вона додала, що серед персоналу немає заражень на коронавірус.

В той же час, як стало відомо УНН з відповіді на запит від Центру по контролю та профілактики хвороб, станом на 13 вересня, лабораторно підтверджено COVID-19 у 101 паломника-хасида. Там додали, що самоізоляція проводиться за місцем проживання паломників -хасидів.

Додамо

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що більше 1400 осіб, які повернулися в останні дні з Умані, були заражені коронавірусом.

Дані, оновлені в ніч на 12 вересня, говорять наступне: 16 388 аналізів на коронавірус було зроблено серех тих, хто повернувся з Умані 9-10 вересня. Більше 1400 аналізів дали позитивний результат.

Близько 30 тисяч хасидів перебували в Умані в період з 6 по 8 вересня для святкування єврейського нового року. У цей період українські спеціалісти зафіксували понад 60 випадків COVID-19.

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