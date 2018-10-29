Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в понедельник утром упали в цене до 77,48 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.
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При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,48 доллара за баррель, потеряв 0,16%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.