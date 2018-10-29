Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у понеділок зранку впали в ціні до 77,48 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,18%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 67,48 долара за барель, втративши 0,16%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.