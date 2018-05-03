Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром упали в цене до 73,18 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
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По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,85 доллара за баррель, потеряв 0,12%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.