Мировые цены на нефть снизились

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с 2014 года

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,85 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.