Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку впали в ціні до 73,18 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
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За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,25%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 67,85 долара за барель, втративши 0,12%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.